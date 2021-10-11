Подарочный набор или 10 000 рублей?

Официальный веб-ресурс мэра Москвы опубликовал указ градоначальника Сергея Собянина, согласно которому поставившие прививку от коронавируса москвичи в возрасте старше 65 лет будут иметь возможность выбора между подарочным набором за вакцинацию и выплатой в размере 10 000 рублей.



Так, пресс-служба мэра сообщает: «Люди старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье». Также в ней принимают участие пожилые москвичи, которые пройдут повторную вакцинацию в указанный период. Выплату в размере 10 тыс. руб. могут выдать вместо подарочного набора».



Действие программы продлится до 31 декабря. Желающие получить деньги за вакцинацию пожилые жители столицы должны иметь сертификат о вакцинации, сертификат на подарочный набор и паспорт и оставить заявление в любом городском центре соцобслуживания.



4 октября Сергей Собянин объявил, что в столице снова будут проводиться лотереи для участников программы вакцинации от Covid-19.