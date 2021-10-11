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Сегодня в РФ стартовала очередная перепись населения

15 октября в 14:13 Общество 0 228 Карина Мелова
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Сегодня, 15 октября, началась очередная всероссийская перепись населения, которая завершится 14 ноября (ист.: РИА Новости).

Предыдущие переписи имели место в 2002 и 2010 годах. Особенностью теперешней переписи является применение современных технологий. Так, переписчикам выдадут планшеты с загруженным приложением с электронным переписным листом. В Росстате уверены, что сбор информации в цифровом формате в значительной степени облегчит ее передачу и обработку в дальнейшем.

Кроме того, желающие поучаствовать в переписи могут без услуг переписчика самостоятельно оставить свои данные на портале госуслуг, в МФЦ либо на стационарных переписных участках. Переписной лист в электронном виде размещен здесь: census.gosuslugi.ru. Для его заполнения необходим подтвержденный или стандартный аккаунт.

В общей сложности переписной лист содержит 33 вопроса о возрасте, поле, семейном статусе, национальности, гражданстве, жилье, источниках дохода, месте рождения, образовании, наличии детей и пр.
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