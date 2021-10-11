Опять стрельба в учебном заведении

Сегодня, 18 октября, правоохранительные органы уведомили о чрезвычайном происшествии в поселке Сарс Пермского края, где шестиклассник принес в школу оружие (ист.: ТАСС). Сообщение об этом поступило в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края приблизительно в 06:00 МСК.



В частности, источник информагентства поделился следующей информацией: «В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала».



По данным пресс-службы регионального министерства территориальной безопасности, стрелявшим оказался ученик шестого класса этой школы из благополучной семьи, который в момент ЧП был в состоянии эмоционального расстройства. Он успел выстрелить в стену и потолок до того, как посредством убедительной беседы был обезоружен директором учебного заведения.



Стрелок задержан. В данный момент определяются мотивы, тип и источник приобретения оружия, а также прочие обстоятельства происшествия.