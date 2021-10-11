В Ставропольском крае задержан готовивший теракт член ИГ

От источника в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации ТАСС стало известно о предотвращении на Ставрополье террористического акта, который намеревался совершить член международной запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ).



В частности, собеседник информагентства поделился такими сведениями: «Федеральной службой безопасности РФ предотвращена попытка совершения сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство» резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ).



На месте жительства злоумышленника обнаружены взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления взрывного устройства. Следствие завело уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), части 1 статьи 30, части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств). В данный момент идет следствие и выполняется оперативно-розыскные работа.