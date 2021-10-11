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Взрыв в пороховом цеху под Рязанью
22 октября в 14:25 Общество 0 386 Карина Мелова
22 октября поступило сообщение о случившемся в пороховом цеху на заводе ПГУП «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области чрезвычайном происшествии. Утром при запуске производственного оборудования произошел взрыв, приведший к обрушению здания, в котором находилось 17 человек. МЧС в качестве возможной причины взрыва называет технологический сбой.
Ранее в СМИ поступила информация о 7 погибших и 9 пропавших без вести вследствие пожара (ист.: ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на МЧС). На данный момент Минздрав уведомляет о 16 погибших.
На место ЧП прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян, заместитель председателя рязанского правительства Дмитрий Филиппов, бригады медицины катастроф и психологи.
По факту происшествия СК, Ростехнадзор и прокуратура Рязанской области начали проверку.
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