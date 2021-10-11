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В Набережных Челнах произошел взрыв в пятиэтажном доме
Сегодня в 11:44 Общество 0 179 Карина Мелова
Вчера вечером в жилой пятиэтажке в Набережных Челнах, предположительно, по причине утечки газа в одной из квартир на четвертом этаже, в которой проживает зависимый от алкоголя мужчина, произошел взрыв. По данным МЧС, насчитывается 5 пострадавших.
Согласно сообщению представителя регионального Минздрава, ы медучреждении скончалась пострадавшая 1999 года рождения. Три человека попали в реанимацию. Из-под завалов спасены 4 жильцов, из них 2 детей (2004 и 2010 годов рождения). Также эвакуированы 93 человека, которых на временной основе разместят в отеле и в автобусах для обогрева.
Сообщается о разрушении минимум 6 квартир, обвале перекрытий между IV и V этажами, повреждении осколками стоявших возле дома автомобилей.
В населенном пункте объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. СК завел уголовное дело. На место взрыва прибыли все оперативные службы и психологи. По вопросам касательно аварии действует горячая линия МЧС: (843) 288-45-63.
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