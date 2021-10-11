Главная > Общество

В Набережных Челнах произошел взрыв в пятиэтажном доме

Сегодня в 11:44 Общество 0 179 Карина Мелова
1 Изображение

Вчера вечером в жилой пятиэтажке в Набережных Челнах, предположительно, по причине утечки газа в одной из квартир на четвертом этаже, в которой проживает зависимый от алкоголя мужчина, произошел взрыв. По данным МЧС, насчитывается 5 пострадавших.

Согласно сообщению представителя регионального Минздрава, ы медучреждении скончалась пострадавшая 1999 года рождения. Три человека попали в реанимацию. Из-под завалов спасены 4 жильцов, из них 2 детей (2004 и 2010 годов рождения). Также эвакуированы 93 человека, которых на временной основе разместят в отеле и в автобусах для обогрева.

Сообщается о разрушении минимум 6 квартир, обвале перекрытий между IV и V этажами, повреждении осколками стоявших возле дома автомобилей.

В населенном пункте объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. СК завел уголовное дело. На место взрыва прибыли все оперативные службы и психологи. По вопросам касательно аварии действует горячая линия МЧС: (843) 288-45-63.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Президент подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год

Сегодня в 14:21 Экономика и бюджет

Глава кабмина распорядился облегчить доступ высокотехнологичных лекарственных препаратов на российский рынок

Сегодня в 13:16 Медицина

«Дельта» против AY.4.2: кто кого?

Сегодня в 12:45 Медицина

Отныне доступна льготная ипотека от ДОМ.РФ для ИЖС

25 октября в 14:14 Ипотека
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Стали известны подробности о ревакцинации президента РФ Второй энергоблок на Ростовской АЭС прекратил работу Темпы безработицы в России снижаются Президент РФ намерен принять участие в крупноформатной ежегодной пресс-конференции Новый подвид штамма дельта добрался до России

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Top.Mail.Ru