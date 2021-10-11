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Силами ФСБ предотвращены теракты в Мурманской области

28 октября в 12:45 Общество 0 255 Карина Мелова
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ЦОС Федеральной службы безопасности поделился информацией о произведенном сотрудниками ФСБ в Кандалакше Мурманской области обезвреживании члена террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), намеревавшегося совершить террористические акты на военных объектах.

«Пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона», – поведал ТАСС источник в ФСБ.

В момент задержания злоумышленник извлекал самодельную взрывчатку из тайника на окраине Кандалакши. При попытке оказать вооруженное сопротивление он был убит ответным огнем. Местное население и силовики Федеральной службы безопасности не пострадали.

Обыск в местах жительства и временного пребывания члена ИГ были выявлены кустарное взрывное устройство, элементы для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и средства конспиративной связи.
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