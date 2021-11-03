Песков поведал о том, как проходит обоюдное признание Covid-сертификатов с ЕС

Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил представителям СМИ о том, что диалог РФ и Европейского союза по вопросу обоюдного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса развивается в позитивном ключе. Российская сторона надеется на достижение договоренностей в скором будущем.



30 октября политический лидер России Владимир Путин призвал ВОЗ форсировать анализ качества прививочных препаратов от Covid-19, а государства «Большой двадцатки» (G20) – рассмотреть вопрос об обоюдном признании национальных сертификатов вакцинации, акцентировав внимание на схожести специалистов во мнении относительно того, что еще в течение длительного времени ковид будет представлять угрозу.



29 октября появилась информация о согласии членов (G20) с необходимостью взаимного признания сертификатов о вакцинации с целью повышения темпов возрождения экономики и качества жизни людей.



Согласно датируемому 21 октября уведомлению Дмитрия Пескова, Министерство здравоохранения и Российский фонд прямых инвестиций в данный момент занимаются регистрацией прививочного препарата «Спутник V» в Евросоюзе. В соответствии с данными европейской стороны, Россия предоставила не весь пакет документов, при этом 20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ снова изучает заявки на одобрение упомянутой вакцины. Как ожидается, в недалеком будущем в РФ приедет группа инспекторов Всемирной организации здравоохранения для получения всей информации по вакцине.