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Минцифры: срок действия QR-кодов не изменится

8 ноября в 12:35 Общество 0 592 Карина Мелова
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Согласно уведомлению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, период действия QR-кодов, свидетельствующих о прохождения гражданами процедуры вакцинации от ковида, не изменится.

Так, сообщение ведомства гласит: «Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока».

Утром 8 ноября некоторые пользователи портала «Госуслуги» пожаловались на сокращение срока действия их QR-кодов с 1 года до 6 месяцев. Как разъяснили в Минцифры, причиной тому послужили выполнявшиеся на портале технические работы. В данный момент портал функционирует в штатном режиме. Идет восстановление QR-кодов (ист.: ТАСС).
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