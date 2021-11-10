Минцифры: срок действия QR-кодов не изменится

Согласно уведомлению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, период действия QR-кодов, свидетельствующих о прохождения гражданами процедуры вакцинации от ковида, не изменится.



Так, сообщение ведомства гласит: «Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока».



Утром 8 ноября некоторые пользователи портала «Госуслуги» пожаловались на сокращение срока действия их QR-кодов с 1 года до 6 месяцев. Как разъяснили в Минцифры, причиной тому послужили выполнявшиеся на портале технические работы. В данный момент портал функционирует в штатном режиме. Идет восстановление QR-кодов (ист.: ТАСС).