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Завершена спасательная операция в Приморье

9 ноября в 12:35 Общество 0 304 Карина Мелова
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Утром 9 ноября у берегов Находки в Приморье село на мель доставлявшее контейнеры с неопасным содержимым судно Rise Shine с 14 членами экипажа на борту. Сообщается, что на корпусе контейнеровоза обнаружена трещина, при этом повреждения топливных баков отсутствуют. Прямой угрозы для моряков авария не несет (ист.: ТАСС со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко и представителей МЧС РФ).

Согласно информации, предоставленной спецслужбами, в результате проведения успешной спасательной операции все 14 иностранных моряков-граждан Китая эвакуированы с судна и на борту вертолетов Ми-8 МЧС и координационного центра поиска доставлены на берег.

Пресс-центр правительства Приморского края подтвердил эти сведения: «Только что людей с судна сняли, оно полностью сидит на мели, машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены».

Как разъяснили в МЧС, «спасательная операция проходила в сложных погодных условиях при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/с и высотой волн до 3 м».
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