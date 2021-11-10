Завершена спасательная операция в Приморье

Утром 9 ноября у берегов Находки в Приморье село на мель доставлявшее контейнеры с неопасным содержимым судно Rise Shine с 14 членами экипажа на борту. Сообщается, что на корпусе контейнеровоза обнаружена трещина, при этом повреждения топливных баков отсутствуют. Прямой угрозы для моряков авария не несет (ист.: ТАСС со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко и представителей МЧС РФ).



Согласно информации, предоставленной спецслужбами, в результате проведения успешной спасательной операции все 14 иностранных моряков-граждан Китая эвакуированы с судна и на борту вертолетов Ми-8 МЧС и координационного центра поиска доставлены на берег.



Пресс-центр правительства Приморского края подтвердил эти сведения: «Только что людей с судна сняли, оно полностью сидит на мели, машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены».



Как разъяснили в МЧС, «спасательная операция проходила в сложных погодных условиях при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/с и высотой волн до 3 м».