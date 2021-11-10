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Совет Федерации не видит в обязательной вакцинации ущемления конституционных прав граждан

10 ноября в 14:31 Общество 1 398 Карина Мелова
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Андрей Клишас, возглавляющий комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, уверен, что введение обязательной вакцинации против Covid-19 не ущемляет конституционные права россиян. В то же время политик акцентирует внимание на том, что воплощению данной инициативы должно сопутствовать принятие соответствующего федерального нормативного акта (ист.: РИА Новости).

Сегодня в интервью «Российской газете» руководитель ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России Александр Гинцбург положительно отозвался о вероятности введения обязательной вакцинации от ковида, заметив, что окончания пандемии опасного вируса можно будет только после вакцинации 70–75 процентов населения РФ и всего мира, в связи с чем следует рассмотреть внесение вышеназванной вакцины в национальный календарь прививок. «Вакцинация должна быть обязательной. И еще. Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», – убеждает г-н Гинцбург.

В начале лета нижняя палата парламента сняла с рассмотрения проект закона о дополнении национального календаря прививок вакцинацией от Covid-19. Напомним, президент В. Путин не поддерживает вакцинацию от ковида в обязательном порядке, выступая за добровольный порядок вакцинации с упором на сознательность граждан.
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