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Песков: президент имеет высокий титр антител к Covid-19

12 ноября в 15:42 Общество 0 183 Карина Мелова
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От официального представителя Кремля Дмитрия Пескова СМИ узнали о наличии у президента РФ высокого уровня антител к коронавирусу.

Пресс-секретарь главы государства поделился такими сведениями: «Президент уже сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендации врачей. Но конечно же, безопасность президента, его здоровье – это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает».

Владимир Путин привился первым компонентом препарата от Covid-19 23 марта, вторым – 14 апреля. Впоследствии президент сообщил, что сделал выбор в пользу вакцины «Спутник V».

Согласно убеждению президента РФ, вакцинация является наиболее действенным методом борьбы с коронавирусом. Медики рекомендуют своевременно проходить ревакцинацию по истечении 6 месяцев после полной вакцинации или выздоровления от Covid-19.
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