Песков: президент имеет высокий титр антител к Covid-19

От официального представителя Кремля Дмитрия Пескова СМИ узнали о наличии у президента РФ высокого уровня антител к коронавирусу.



Пресс-секретарь главы государства поделился такими сведениями: «Президент уже сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендации врачей. Но конечно же, безопасность президента, его здоровье – это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает».



Владимир Путин привился первым компонентом препарата от Covid-19 23 марта, вторым – 14 апреля. Впоследствии президент сообщил, что сделал выбор в пользу вакцины «Спутник V».



Согласно убеждению президента РФ, вакцинация является наиболее действенным методом борьбы с коронавирусом. Медики рекомендуют своевременно проходить ревакцинацию по истечении 6 месяцев после полной вакцинации или выздоровления от Covid-19.