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Российские воздушные суда эвакуируют из Афганистана больше 380 россиян и граждан других стран

18 ноября в 12:37 Общество 0 340 Карина Мелова
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Согласно датируемому 18 ноября заявлению Министерства обороны РФ, президент распорядился выслать в Афганистан 3 самолета военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России для доставки свыше 36 т гуманитарной помощи и вывоза из республики более 380 россиян и граждан иных государств.

В уведомлении ведомства идет речь о следующем: «18 ноября по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны РФ Сергеем Шойгу отданы указания по организации эвакуации самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 380 граждан Российской Федерации, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана. Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский».

Как сообщили в Минобороны, на борту каждого из трех высланных Ил-76 ВКС России находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков со всем необходимым для предоставления медицинской помощи эвакуированным, а также имеется достаточно одеял, запасов питания и питьевой воды (ист.: ТАСС).
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