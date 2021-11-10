Пресс-секретарь главы государства считает преждевременными разговоры об антиковидных мерах в новогодние праздники

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверяет, что пока рано обсуждать возможность введения в России очередных антивоковидных ограничений во время новогодних праздников.



Отвечая на вопрос журналистов об этом, г-н Песков подчеркнул: «Вы забегаете вперед. До новогодних каникул еще много времени».



Как поясняет пресс-секретарь президента, несмотря на то, что сейчас в РФ наблюдается курс на уменьшение заболеваемости, он объективно ожидает впереди новых волн коронавируса как в европейских странах, так и в России (ист.: ТАСС).



Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что все государства испытывают схожие трудности, а именно низкий уровень вакцинации и ревакцинации. «Все страны прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять этот уровень», – сообщил официальный представитель Кремля.