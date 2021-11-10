Главная > Общество

Пресс-секретарь главы государства считает преждевременными разговоры об антиковидных мерах в новогодние праздники

23 ноября в 14:43 Общество 0 479 Карина Мелова
1 Изображение

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверяет, что пока рано обсуждать возможность введения в России очередных антивоковидных ограничений во время новогодних праздников.

Отвечая на вопрос журналистов об этом, г-н Песков подчеркнул: «Вы забегаете вперед. До новогодних каникул еще много времени».

Как поясняет пресс-секретарь президента, несмотря на то, что сейчас в РФ наблюдается курс на уменьшение заболеваемости, он объективно ожидает впереди новых волн коронавируса как в европейских странах, так и в России (ист.: ТАСС).

Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что все государства испытывают схожие трудности, а именно низкий уровень вакцинации и ревакцинации. «Все страны прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять этот уровень», – сообщил официальный представитель Кремля.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Молдавия не оплатила топливо от «Газпрома»

24 ноября в 15:31 Экономика

Песков сообщил о сроке проведения большой пресс-конференции президента

24 ноября в 14:31 Политика

В России фиксируется спад заболеваемости ковидом

24 ноября в 13:57 Медицина

Противники проекта «СП – 2» не поддержали санкции США

24 ноября в 12:49 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Глава Центробанка опасается, что высокая продовольственная инфляция поставит под угрозу незащищенные слои населения Изменен скоростной режим на платных дорогах в зимний период AstraZeneca намерена зарегистрировать свою вакцину от Covid-19 в России Глава польского правительства рекомендовал Германии не сертифицировать «СП – 2» Российские воздушные суда эвакуируют из Афганистана больше 380 россиян и граждан других стран

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Top.Mail.Ru