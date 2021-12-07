В исправительной колонии в Валдае при пожаре погиб заключенный

Согласно данным пресс-центра регионального ГУ МЧС, в ФКУ Исправительная колония № 4 (ИК-4 г. Валдай, Новгородская область) случилось возгорание (ист.: ТАСС). Суммарная площадь пожара достигает 9 квадратных метров.



По предварительной информации, в колонии загорелись матрасы. Представитель регионального следственного управления СК уточнил: «Один человек погиб, четверо госпитализированы. На место выехали следователи. Предварительно, загорелось в штрафном изоляторе, загорелись матрасы. Идет проверка, по результатам будет принято процессуальное решение». Причиной летального исхода, предположительно, стала интоксикация продуктами горения.



Источник сообщил об эвакуации из колонии 20 человек. «Пожар произошел в 6:20 сегодня, 6 декабря, ликвидация в 7:20», – сказал он. Немногим позже представители ГУ МЧС по региону заявили о ликвидации возгорания.



В Валдай отбыли сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний.