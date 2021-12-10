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Илон Маск идет в блогеры?

10 декабря в 12:53 Общество 0 274 Карина Мелова
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В собственном аккаунте соцсети Twitter американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск уведомил общественность о возможности своего ухода с работы с целью вплотную заняться блогерством.

«Подумываю уйти с работы и стать на постоянной основе влиятельным блогером», – сообщил он поклонникам, поинтересовавшись их мнением на этот счет, на что те предложили свое содействие в продвижении каналов Маска.

10 декабря предприниматель продал свыше 934 тыс. ценных бумаг Tesla на сумму 963 миллиона долларов. Вот уже пятую неделю кряду Илон Маск уменьшает свою долю в компании, таким образом выполняя данное им слово реализовать до десяти процентов своей доли в Tesla. Всего за это время он продал приблизительно 11 миллионов акций компании. Для выполнения обещания миллиардеру надо продать еще 6 000 000 акций. Ценные бумаги компании упали в цене на 18 % с максимального значения 4 ноября, когда бизнесмен выгрузил свои акции.

При этом Илон Маск продолжает быть наиболее состоятельным человеком в мире. Его состояние в текущем году увеличилось на 110 миллиардов и достигло 266 миллиардов долларов (ист.: индекс миллиардеров Bloomberg).
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