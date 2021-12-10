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Теракт в серпуховском монастыре

13 декабря в 12:58 Общество 0 205 Карина Мелова
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Утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре произошел взрыв, в результате которого насчитывается 8 пострадавших. Сам восемнадцатилетний организатор взрыва, ранее учившийся в гимназии при монастыре, умер от потери крови. Повреждена дверь учебного заведения (ист.: ТАСС).

Сообщается, что мотивом злодеяния молодого человека стали его разногласия с воспитанниками и учителями. Злоумышленник пронес на территорию монастыря изготовленное кустарным образом взрывное устройство, которое он, предположительно, намеревался активировать в процессе утренней молитвы, однако взрыв произошел на входе. Саперы намерены дообследовать тело умершего на предмет наличия дополнительных запасов взрывчатки.

В серпуховский монастырь направились следователи и криминалисты регионального главка СК, прокурор МО Сергей Забатурин, а также и. о. прокурора Серпухова Валерий Кукушкин.

По факту происшествия заведено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).
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