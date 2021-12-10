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Новые особенности получения QR-кода

13 декабря в 13:43 Общество 0 185 Карина Мелова
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В ходе рабочей встречи «единороссов» вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что отныне граждане РФ, получившие в результате ПЦР-тестирования на ковид положительный результат с 1 января 2021 года, не прибегнувшие к врачебной помощи, имеют право на сертификат о перенесенном заболевании на год после сдачи теста на антитела.

«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител, при этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет», – внесла ясность г-жа Голикова (ист.: ТАСС). Впоследствии эта информация будет сопоставляться с базой данных положительных ПЦР-тестов. При наличии антител и положительного теста после 1 января будет выдаваться сертификат со сроком действия один год.

Россияне, предполагающие, что они могли перенести коронавирус, но не проходили ПЦР-тестирование, могут сдать тест на антитела и также стать обладателями сертификата, действующего полгода.

Кроме того, сертификат с аналогичным сроком действия будет доступен гражданам, вакцинировавшимся иностранной вакциной от Covid-19 и сдавшим тест на антитела.
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