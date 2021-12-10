В столице задержали приверженца ИГ

Согласно уведомлению пресс-службы УФСБ России по Москве и МО, сотрудниками органов правопорядка в ходе спецоперации в общежитии вуза задержан приверженец международной запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ист.: ТАСС).



Сообщается, что злоумышленник является гражданином среднеазиатской республики, учащимся в РТУ-МИРЭА, оправдывающим действия сторонников ИГ и пытающимся привлечь студентов вуза к террористической деятельности. Приверженец ИГ популяризировал идеологию организации в сети, распространял негативные отзывы о традиционных формах ислама и прочих религий, призывал к установлению халифата в Ираке и Сирийской Арабской Республике.



Представитель пресс-службы ведомства поделился такой информацией: «Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность».



После задержания было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма».