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В столице задержали приверженца ИГ

17 декабря в 14:05 Общество 0 292 Карина Мелова
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Согласно уведомлению пресс-службы УФСБ России по Москве и МО, сотрудниками органов правопорядка в ходе спецоперации в общежитии вуза задержан приверженец международной запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ист.: ТАСС).

Сообщается, что злоумышленник является гражданином среднеазиатской республики, учащимся в РТУ-МИРЭА, оправдывающим действия сторонников ИГ и пытающимся привлечь студентов вуза к террористической деятельности. Приверженец ИГ популяризировал идеологию организации в сети, распространял негативные отзывы о традиционных формах ислама и прочих религий, призывал к установлению халифата в Ираке и Сирийской Арабской Республике.

Представитель пресс-службы ведомства поделился такой информацией: «Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность».

После задержания было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма».
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