ЧП в Томске: горит ТЦ «Лента»

В гипермаркете «Лента» на ул. Елизаровых в Томске случился пожар (ист.: ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ). Обрушилась кровля на площади 3500 квадратных метров. Общая площадь пожара достигает 5 225 квадратных метров. По словам губернатора Сергея Жвачкина, людей из ТЦ эвакуировали (всего приблизительно 200 человек).



Согласно информации, предоставленной ГУ МЧС, на месте ЧП работают 30 единиц техники, 90 человек. Кроме того, к месту аварии направлен пожарный поезд РЖД. Пожарные борются с огнем при помощи лафетных стволов, которые подают воду на несколько десятков метров, однако их работе мешает значительное задымление и температура воздуха минус 17 градусов. На сотни метров над торговым центром поднимается столб густого дыма. В то же время доносятся звуки обрушения конструкций