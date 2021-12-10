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Крымчанам разрешат посещать общественные места без QR-кодов

28 декабря в 15:45 Общество 0 162 Карина Мелова
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По указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, до 20 января на территории полуострова временно прекращает действовать требование о необходимости предъявления QR-кода при посещении общественных мест. Так, указ гласит: «Обеспечить c 20 января 2022 года допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Также доступ в публичные места будет открыт при наличии справки об отрицательном тесте на ковид.

С 23 декабря крымчане могут входить в ТЦ площадью 300 квадратных метров или более без QR-кода с данными об иммунитете к Covid-19. Подчеркивается, что послабления введены на временной основе, а именно до 20 января.

Уточним, 10 декабря крымские власти до особого распоряжения продлили домашний режим для невакцинированных граждан, возраст которых превышает 60 лет.

Власти РФ настоятельно рекомендуют гражданам ставить прививку от коронавируса. Вакцинация в России проходит на бесплатной основе пятью зарегистрированными препаратами, в число которых вошли «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак».
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