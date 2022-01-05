Возгорание на НПЗ в Тюменской области

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (Тюменская область) произошел пожар (ист.: ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону).



По данным экстренных служб региона, сегодня в 09:42 или в 07:42 МСК было заявлено о загорании установки глубокой переработки мазута на заводе. Потребности в эвакуации не возникло; пострадавших в результате ЧП нет. Площадь возгорания достигла ста квадратных метров. При этом в точке очага возгорания не размещены нефтяные резервуары. Пожар был локализован и впоследствии ликвидирован в 12:40 (10:40 МСК).



Как уведомили сотрудники пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, на месте ЧП прибыли медики и специалисты специально сформированного оперативного штаба по тушению пожара.



АО «Антипинский НПЗ» находится в промышленной зоне Тюмени на юго-востоке около поселка Антипино. Данное предприятие – наибольший в РФ независимый нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу и нефтепродуктопроводу и применяющий новейшие технологии в сфере проектирования и переработки нефти.