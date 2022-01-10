В билеты для экзаменов на получение прав в ГИБДД будут внесены изменения

Ссылаясь на пресс-службу МВД, информагентство ТАСС уведомляет о планах Министерства внутренних дел Российской Федерации внести изменения в билеты теоретического экзамена в ГИБДД, призванные дать экзаменующимся понимание правильного поведения в различных ситуациях на дороге и отказаться от принципа простого «зазубривания» билетов.



Так, в МВД дали следующий комментарий: «Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения».



1 апреля в России начали действовать обновленные правила экзаменов в ГИБДД. В частности, этапы «город» и «площадка» были объединены в единый практический экзамен на городских дорогах без заблаговременного сообщения маршрута, что создало дополнительные трудности для проходящих тестирование.



В соответствии с предоставленными ГИБДД сведениями, в течение 11 месяцев прошлого года в РФ зарегистрировано свыше семи тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, водительский стаж которых составляет до двух лет. В ДТП умерли 682 человека и пострадали более 10 000.