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В билеты для экзаменов на получение прав в ГИБДД будут внесены изменения

10 января в 14:54 Общество 0 527 Карина Мелова
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Ссылаясь на пресс-службу МВД, информагентство ТАСС уведомляет о планах Министерства внутренних дел Российской Федерации внести изменения в билеты теоретического экзамена в ГИБДД, призванные дать экзаменующимся понимание правильного поведения в различных ситуациях на дороге и отказаться от принципа простого «зазубривания» билетов.

Так, в МВД дали следующий комментарий: «Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения».

1 апреля в России начали действовать обновленные правила экзаменов в ГИБДД. В частности, этапы «город» и «площадка» были объединены в единый практический экзамен на городских дорогах без заблаговременного сообщения маршрута, что создало дополнительные трудности для проходящих тестирование.

В соответствии с предоставленными ГИБДД сведениями, в течение 11 месяцев прошлого года в РФ зарегистрировано свыше семи тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, водительский стаж которых составляет до двух лет. В ДТП умерли 682 человека и пострадали более 10 000.
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