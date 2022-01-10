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В РФ готовятся новые меры противодействия штамму «омикрон»

12 января в 15:35 Общество 0 463 Карина Мелова
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Как уведомила 12 января зампредседателя правительства Татьяна Голикова, к концу недели кабмин РФ должен подготовить и представить дополнительные меры на случай обострения эпидемиологической ситуации в государстве на фоне появления новых мутаций вируса ковида.

«Мы отрабатываем дополнительные мероприятия срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения . Мы предполагаем, что такие предложения будут сформулированы нами до конца этой недели», – сообщила г-жа Голикова во время рабочей встречи главы государства Владимира Путина с членами правительства. Вице-премьер акцентировала внимание на том, что вышеупомянутые шаги будут выполняться исключительно при развитии в стране «неблагоприятного сценария» с коронавирусом (ист.: ТАСС).

По данным оперативного штаба по борьбе с Covid-19, по состоянию на сегодня в России зафиксировано 10 702 150 случаев инфицирования коронавирусом. Перенесли болезнь 9 758 364 человека, умерли от ковида – 318 432 человека. На правительственном веб-ресурсе стопкоронавирус.рф можно получить актуальные сведения об эпидемиологической обстановке в государстве.
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