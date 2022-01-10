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Локдауну не бывать!

17 января в 15:48 Общество 0 269 Карина Мелова
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По убеждению главы комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Хубезова, едва ли в РФ возможно объявление полного локдауна в условиях распространения ковидного штамма «омикрон». Россия подготовлена к очередной волне Covid-19; осуществляется наращивание кадрового состава врачебной медико-санитарной помощи. Таким мнением г-н Хубезов поделился 17 января на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Остальные ограничительные мероприятия зависят от обстановки в том или ином регионе. Всё будет зависеть от конкретной обстановки. Как показывает опыт зарубежных стран, ситуация везде разная, поэтому спрогнозировать ситуацию с «Омикроном» в нашей стране сложно», – пояснил он.

Как заметил 14 января член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, вскорости РФ накроет наибольшая волна коронавируса за весь период пандемии. 13 января председатель правительства Михаил Мишустин распорядился проанализировать готовность медицинских учреждений к обеспечению дополнительных коек и формированию резерва коек для больных с Covid-19.

По мнению Анатолия Альтштейна, главного научного сотрудника НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи, следующая волна коронавируса будет существенной и приведет к новым рекордным значениям количества инфицированных опасным вирусом.
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