Локдауну не бывать!

По убеждению главы комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Хубезова, едва ли в РФ возможно объявление полного локдауна в условиях распространения ковидного штамма «омикрон». Россия подготовлена к очередной волне Covid-19; осуществляется наращивание кадрового состава врачебной медико-санитарной помощи. Таким мнением г-н Хубезов поделился 17 января на пресс-конференции в МИЦ «Известия».



«Остальные ограничительные мероприятия зависят от обстановки в том или ином регионе. Всё будет зависеть от конкретной обстановки. Как показывает опыт зарубежных стран, ситуация везде разная, поэтому спрогнозировать ситуацию с «Омикроном» в нашей стране сложно», – пояснил он.



Как заметил 14 января член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, вскорости РФ накроет наибольшая волна коронавируса за весь период пандемии. 13 января председатель правительства Михаил Мишустин распорядился проанализировать готовность медицинских учреждений к обеспечению дополнительных коек и формированию резерва коек для больных с Covid-19.



По мнению Анатолия Альтштейна, главного научного сотрудника НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи, следующая волна коронавируса будет существенной и приведет к новым рекордным значениям количества инфицированных опасным вирусом.