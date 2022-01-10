Во многих субъектах РФ в образовательные учреждения поступают анонимные сообщения о минировании

В большей части субъектов РФ образовательные учреждения получают анонимные уведомления об угрозах взрывов. Информацию об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, обнародовало информагентство ТАСС.



Источник поделился такими сведениями: «В среду сообщения о минировании поступили в школы, детские сады и колледжи большинства регионов России. Их проверяют специалисты». В число адресатов вошел и Керченский политехнический колледж, в котором три года назад студент открыл стрельбу по студентам.



В основном «минируют» здания в крупных населенных пунктах, кроме столицы и Санкт-Петербурга. На местах работают сотрудники спецслужб. На время проверки учебных учреждений проводится эвакуация людей.



Различные объекты в Российской Федерации (образовательные учреждения, суды, ТЦ, супермаркеты, аэропорты, вокзалы и др.) начали получать по электронной почте от анонимов сообщения о минировании, начиная с ноября 2019 г. Как правило, уведомления присылаются из иностранных государств и содержат угрозу взрыва. По данным ФСБ России, некоторые зарубежные ресурсы-отправители уже заблокированы.