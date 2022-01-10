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Во многих субъектах РФ в образовательные учреждения поступают анонимные сообщения о минировании

Сегодня в 14:09 Общество 0 94 Карина Мелова
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В большей части субъектов РФ образовательные учреждения получают анонимные уведомления об угрозах взрывов. Информацию об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, обнародовало информагентство ТАСС.

Источник поделился такими сведениями: «В среду сообщения о минировании поступили в школы, детские сады и колледжи большинства регионов России. Их проверяют специалисты». В число адресатов вошел и Керченский политехнический колледж, в котором три года назад студент открыл стрельбу по студентам.

В основном «минируют» здания в крупных населенных пунктах, кроме столицы и Санкт-Петербурга. На местах работают сотрудники спецслужб. На время проверки учебных учреждений проводится эвакуация людей.

Различные объекты в Российской Федерации (образовательные учреждения, суды, ТЦ, супермаркеты, аэропорты, вокзалы и др.) начали получать по электронной почте от анонимов сообщения о минировании, начиная с ноября 2019 г. Как правило, уведомления присылаются из иностранных государств и содержат угрозу взрыва. По данным ФСБ России, некоторые зарубежные ресурсы-отправители уже заблокированы.
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