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Российские военные создали систему ускоренного тестирования на ковид

Сегодня в 14:57 Общество 0 79 Карина Мелова
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Министерство обороны РФ поделилось с представителями СМИ информацией о создании специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты новой ускоренной системы тестирования на наличие коронавируса в организме, точность которой составляет минимум 95 %. Набор для проверки под названием «КовиГен-LAMP» совместим с оборудованием для традиционных ПЦР-тестов (ист.: РИА Новости).

По словам разработчиков, «на основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени». Используемое в ходе тестирования вещество (название реагента не разглашается) инактивирует вирус за одну лишь минуту, благодаря чему можно быстро начать исследование.

Представитель Минобороны пояснил: «Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот». Для сравнения: обычный ПЦР-анализ длится примерно час.

Военные медработники уже осваивают эти системы тестирования на курсах, изучают новое оборудование и лабораторный анализ.

В число создателей ноу-хау вошли специалисты кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ, а также сотрудники научно-производственной фирмы «Синтол».
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