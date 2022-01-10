Российские военные создали систему ускоренного тестирования на ковид

Министерство обороны РФ поделилось с представителями СМИ информацией о создании специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты новой ускоренной системы тестирования на наличие коронавируса в организме, точность которой составляет минимум 95 %. Набор для проверки под названием «КовиГен-LAMP» совместим с оборудованием для традиционных ПЦР-тестов (ист.: РИА Новости).



По словам разработчиков, «на основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени». Используемое в ходе тестирования вещество (название реагента не разглашается) инактивирует вирус за одну лишь минуту, благодаря чему можно быстро начать исследование.



Представитель Минобороны пояснил: «Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот». Для сравнения: обычный ПЦР-анализ длится примерно час.



Военные медработники уже осваивают эти системы тестирования на курсах, изучают новое оборудование и лабораторный анализ.



В число создателей ноу-хау вошли специалисты кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ, а также сотрудники научно-производственной фирмы «Синтол».