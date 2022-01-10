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В России госпитализировано меньше, но заболело больше человек с ковидом, чем вчера

26 января в 14:08 Общество 0 264 Карина Мелова
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за последние 24 часа выявлено 74 692 случая Covid-19 (вчера этот показатель был равен 67 809). В течение всего периода распространения опасного вируса на территории страны ковидом были инфицированы свыше 11 миллионов россиян, а именно 11 315 801.

В больницу с диагнозом «коронавирус» за сутки попали 12 226 человек (из них 1188, то есть 6 %, в столице), что на 5 % меньше, чем вчера. Количество госпитализаций сократилось в 49 регионах, увеличилось – в 34 и осталось без изменений еще в двух.

За минувшие 24 часа ковид привел к смерти 657 пациентов. Всего от этого вируса скончались 328 105 россиян.

Избавиться от коварной болезни за сутки удалось 28 197 пациентам, в общей сумме – 10 099 937.

Согласно предоставленной ВОЗ информации, в мире зафиксировано 352 000 000 случаев Covid-19. Наиболее негативная динамика наблюдается в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. РФ находится на шестой позиции.

На данном этапе коллективный иммунитет к коронавирусу в России выработан на 64,4 %. Полный курс вакцинации прошли свыше 78 млн граждан.
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