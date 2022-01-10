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Подростков Санкт-Петербурга начали прививать от Covid-19

27 января в 14:51 Общество 0 183 Карина Мелова
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Согласно уведомлению пресс-центра комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 27 января в городе запущена программа вакцинации от Covid-19 созданным Центром им. Н. Ф. Гамалеи препаратом «Спутник М» лиц в возрасте 12–17 лет. В ней принимают участие 59 районных поликлиник города.

Представитель ведомства поделился такими сведениями: «Вакцинация подростков будет проводиться добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иных законных представителей), а также при наличии информированного добровольного согласия (с 12 до 15 лет – родителей, старше 15 – самого ребенка)».

Как и в случае со «Спутником V», препарат «Спутник М» вводится в два этапа. Интервал между этими этапами составляет 3 недели. После постановки прививки рекомендуется полчаса находиться под наблюдением врача.

По данным городского комитета по здравоохранению, Санкт-Петербург получил ограниченное число доз вакцины, что предусматривает первоначальную вакцинацию подростков из группы риска. I партия вакцины «Спутник М», доставленная 23 января, насчитывает 2280 комплектов доз.
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