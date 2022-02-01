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В течение недели «единороссы» будут выслушивать обращения граждан

31 января в 12:55 Общество 0 411 Карина Мелова
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Как уведомляет вице-спикер ГД Анна Кузнецова, возглавляющая комиссию президиума генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан, с 31 января по 4 февраля на территории всей страны партия будет принимать граждан по соцвопросам. К этому привлекаются сотрудники профильных ведомств, депутаты, а также сенаторы (ист.: ТАСС).

Так, г-жа Кузнецова заявила: «Региональная неделя приемов – это не только возможность помочь, решить частные проблемы, но еще и получить обратную связь о том, как на местах реализуются меры социальной поддержки семей с детьми, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, насколько они эффективны и что еще нужно сделать, чтобы эту помощь и поддержку сделать доступнее, качественнее».

С учетом пандемии в большей части регионов страны приемы будут организованы в заочном формате (в телефонном режиме, по видеосвязи или в соцсети). «По итогам мы внимательно проанализируем, какие проблемы удалось решить сразу, какие потребуют времени и дополнительного ресурса, а какие являются системными и их необходимо выносить на федеральный уровень», – подчеркнула вице-спикер нижней палаты парламента.

В течение 2017–2021 гг. в приемные председателя «единороссов» Дмитрия Медведева обратились свыше 6 000 000 граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, оформления выплат, льгот, документов, обустройства территорий, ремонта дорог и т. д.
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