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Угроза взрыва админзданий в Крыму

2 февраля в 14:38 Общество 0 223 Карина Мелова
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Очередная волна «минирований» прокатилась по Крымскому полуострову. В частности, уведомления от анонимов поступают в органы самоуправления на местах (ист.: Вести.Ру со ссылкой на ГТРК «Таврида»).

Анонимные сообщения содержат угрозы взорвать административные здания. При этом злоумышленники запросили выкуп в размере 13 000 долларов.

Как информирует градоначальник Ялты Янина Павленко, всех людей из зданий эвакуировали, здания проверяют сотрудники спецслужб и правоохранительных органов. Власти выразили надежду, что угрозы не подтвердятся.
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