Угроза взрыва админзданий в Крыму

Очередная волна «минирований» прокатилась по Крымскому полуострову. В частности, уведомления от анонимов поступают в органы самоуправления на местах (ист.: Вести.Ру со ссылкой на ГТРК «Таврида»).



Анонимные сообщения содержат угрозы взорвать административные здания. При этом злоумышленники запросили выкуп в размере 13 000 долларов.



Как информирует градоначальник Ялты Янина Павленко, всех людей из зданий эвакуировали, здания проверяют сотрудники спецслужб и правоохранительных органов. Власти выразили надежду, что угрозы не подтвердятся.