В РФ новый антирекорд заболеваемости Covid-19

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие 24 часа зафиксировано наибольшее с начала пандемии количество случаев заболевания, а именно 155 768. Вчерашний показатель меньше на 9,79 % и был равен 141 883 случаям. Госпитализировано за сутки 17 792 человека.



В частности, лидерами по уровню заболеваемости сегодня являются столица (+26 904), Санкт-Петербург (+21 234), Подмосковье (+8721), Пермский край (+3845) и Челябинская область (+3433).



За последние сутки в стране число летальных исходов вследствие Covid-19 уменьшилось с 678 до 667. В течение всего периода распространения коронавируса на территории Российской Федерации скончались 333 357 человек с диагнозом «ковид».



Уже вторую неделю кряду уровень инфицирования коронавирусом в России повышается. Министерство труда и социальной защиты рекомендует работодателям организовать удаленный формат работы для большинства сотрудников. В то же время руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила об отсутствии необходимости вводить локдаун в стране.