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В РФ новый антирекорд заболеваемости Covid-19

3 февраля в 14:52 Общество 0 233 Карина Мелова
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По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие 24 часа зафиксировано наибольшее с начала пандемии количество случаев заболевания, а именно 155 768. Вчерашний показатель меньше на 9,79 % и был равен 141 883 случаям. Госпитализировано за сутки 17 792 человека.

В частности, лидерами по уровню заболеваемости сегодня являются столица (+26 904), Санкт-Петербург (+21 234), Подмосковье (+8721), Пермский край (+3845) и Челябинская область (+3433).

За последние сутки в стране число летальных исходов вследствие Covid-19 уменьшилось с 678 до 667. В течение всего периода распространения коронавируса на территории Российской Федерации скончались 333 357 человек с диагнозом «ковид».

Уже вторую неделю кряду уровень инфицирования коронавирусом в России повышается. Министерство труда и социальной защиты рекомендует работодателям организовать удаленный формат работы для большинства сотрудников. В то же время руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила об отсутствии необходимости вводить локдаун в стране.
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