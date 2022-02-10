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Новая разработка Роспотребнадзора позволяет обнаружить коронавирус на ранней стадии

Сегодня в 13:40 Общество 0 133 Карина Мелова
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Ссылаясь на пресс-центр Роспотребнадзора, информагентство «РИА Новости» поделилось информацией о новой разработке сотрудников службы. Речь идет о технологии, позволяющей обнаружить ковид на ранней стадии даже при минимальной концентрации.

Так, сообщение ведомства гласит: «Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавирус – технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать Covid-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания».

При помощи высокочувствительного детектора можно будет получать данные об инфицировании на самой ранней стадии. «Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», – поясняет представитель пресс-службы.

Как ожидается, в перспективе на базе разработки будут создаваться высокотехнологичные и сверхчувствительные системы для диагностирования ковида у постели пациента. По прогнозу Роспотребнадзора, производство таких систем не будет очень затратным, поскольку высокотехнологичное оборудование не потребуется. Изобретение прошло регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
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