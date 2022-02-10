Перенесшие Covid-19 без врачебной помощи имеют право на получение сертификата

В понедельник, 21 февраля, на портале «Госуслуги» начал действовать новый сервис, предоставленный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Так, согласно уведомлению ведомства, россияне имеют право на получение медицинского сертификата, сдав тест на антитела к коронавирусу (ист.: «Вести.Ру»).



Сертификат на основании уровня антител может быть оформлен не привитым гражданином, ранее официально не болевшим ковидом. Такой сертификат выдается лишь 1 раз и действует 6 месяцев.



По данным Минцифры России, тест следует сдавать в лаборатории, способной передать результаты на портал госуслуг. Для оформления документа потребуются СНИЛС, паспорт, а также полис ОМС, если таковой имеется.



Как заметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, данная услуга «расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к Covid-19, но официально не обращались за медицинской помощью».