РУСАДА подготовит аргументы для обжалования решения WADA об отстранении РФ от спортивных соревнований

Наблюдательный совет принял решение не соглашаться с резолюцией WADA об отстранении России от всех спортивных соревнований на грядущие 4 года. Ввиду этого, Набсовет даст рекомендации РУСАДА по обжалованию вердикта о признании агентства не соответствующим антидопинговому кодексу.



"Присутствовал полный кворум. Набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим решением", — передают слова Александра Ивлева, председателя Набсовета, РИА Новости.





Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно утвердил рекомендации независимого комитета и отстранил РФ от участия в мировых спортивных соревнованиях на 4 года. В релизе организации указывалось, что РУСАДА не соблюдает антидопинговый кодекс. Более того, в WADA заявили, что располагают именами 145 подозрительных атлетов из базы LIMS московской лаборатории. Как результат, допуск к международным стартам получат только «чистые» спортсмены, но и они будут выступать без государственного флага – в нейтральном статусе.