|
РУСАДА подготовит аргументы для обжалования решения WADA об отстранении РФ от спортивных соревнований
19 декабря в 15:27 Спорт 0 289 Иван Тихонов
Наблюдательный совет принял решение не соглашаться с резолюцией WADA об отстранении России от всех спортивных соревнований на грядущие 4 года. Ввиду этого, Набсовет даст рекомендации РУСАДА по обжалованию вердикта о признании агентства не соответствующим антидопинговому кодексу.
"Присутствовал полный кворум. Набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим решением", — передают слова Александра Ивлева, председателя Набсовета, РИА Новости.
Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно утвердил рекомендации независимого комитета и отстранил РФ от участия в мировых спортивных соревнованиях на 4 года. В релизе организации указывалось, что РУСАДА не соблюдает антидопинговый кодекс. Более того, в WADA заявили, что располагают именами 145 подозрительных атлетов из базы LIMS московской лаборатории. Как результат, допуск к международным стартам получат только «чистые» спортсмены, но и они будут выступать без государственного флага – в нейтральном статусе.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Правительство утвердило правила спецмаркировки автомобилей19 декабря в 17:56 Транспорт
Минтруд прогнозирует рост популярности биржи труда у россиян к 2021 году19 декабря в 17:38 Рынок труда
ГД одобрила законопроект о переводе бизнес-лицензирования в электронную форму18 декабря в 22:18 Бизнес
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Депутаты урегулировали вопрос о брокерской деятельности на финансовом рынке На последнем заседании 2019 года регулятор снизил ключевую ставку Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на продукты из собственного бюджета Минтруд планирует в 2020 запустить систему мониторинга трудоустройства выпускников Аналитики выяснили, в каких сферах деятельности наиболее востребованы предпенсионеры
Архив статей