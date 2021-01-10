«Барса» по уши в долгах

Из года в год «Барселона» составляет финансовый отчет. Этот год не стал исключением. Согласно обнародованному клубом документу, сумма долгов каталонской команды составила 1,173 миллиарда евро (из них 731 миллион евро приходится на краткосрочные займы).



Испанский профессиональный клуб набрал кредитов в банках на сумму 265 миллионов евро, а также задолжал сотрудникам спортотделов 164 миллиона. Два с половиной миллиона – размер обязательств по ценным бумагам и выпущенным облигациям. Остальное – содержание игроков.



В минувшем сезоне финансовый год закончился для «Барселоны» с задолженностью 488,4 миллиона евро. Сейчас клуб обсуждает с займодателями отсрочку возврата долгов до завершения сезона. Пандемия на фоне коронавируса и отсутствие встреч с болельщиками негативно повлияли на прибыль «Барсы».



Если верить статистике Deloitte, «Барселона» занимает первую позицию в рейтинге доходов по завершении сезона 2019/20. Прибыль клуба достигла порога в 715,1 миллиона евро, однако это на 135,7 миллиона меньше, чем в предыдущий год.



В случае, если ситуация с коронавирусом не улучшится и траты на потребности команды не сократятся, «Барса» может стать банкротом.

По материалам Read Football