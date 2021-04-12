Английские клубы, на выход!

Стало известно о том, что новосозданную Суперлигу покинули такие футбольные клубы Англии: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси». Такими сведениями поделились представители пресс-служб команд. До этого ряды членов Суперлиги оставил английский «Манчестер Сити».



Кроме того, как сообщает в мессенджере Twitter Фабрицио Романо, сотрудник итальянского спортивного канала Sky Sport, из Суперлиги в ближайшем будущем выйдут итальянские клубы «Интер» и «Милан».



В понедельник, 19 апреля, 12 лучших футбольных клубов Европы анонсировали основание нового турнира – Суперлиги, в состав которого вошли представители Англии («Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал»), Испании («Реал», «Атлетико», «Барселона») и Италии («Интер», «Милан», «Ювентус»). Ожидалось, что еще 3 клуба, стоящих у истоков новосозданной лиги, будут названы позже. Старт соревнований был запланирован на август.



20 апреля делегаты вышеперечисленных клубов собрались с целью рассмотреть вариант роспуска турнира из-за негативной реакции УЕФА, руководства национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии и чемпионатов этих стран на его основание. Эти организации пригрозили отобрать у команд-учредителей право участвовать в национальных турнирах и соревнованиях, проводящихся под эгидой УЕФА.



Таким образом, можно утверждать, что новый турнир завершился, не успев начаться.