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Английские клубы, на выход!

21 апреля в 13:44 Спорт 0 216 Карина Мелова
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Стало известно о том, что новосозданную Суперлигу покинули такие футбольные клубы Англии: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси». Такими сведениями поделились представители пресс-служб команд. До этого ряды членов Суперлиги оставил английский «Манчестер Сити».

Кроме того, как сообщает в мессенджере Twitter Фабрицио Романо, сотрудник итальянского спортивного канала Sky Sport, из Суперлиги в ближайшем будущем выйдут итальянские клубы «Интер» и «Милан».

В понедельник, 19 апреля, 12 лучших футбольных клубов Европы анонсировали основание нового турнира – Суперлиги, в состав которого вошли представители Англии («Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал»), Испании («Реал», «Атлетико», «Барселона») и Италии («Интер», «Милан», «Ювентус»). Ожидалось, что еще 3 клуба, стоящих у истоков новосозданной лиги, будут названы позже. Старт соревнований был запланирован на август.

20 апреля делегаты вышеперечисленных клубов собрались с целью рассмотреть вариант роспуска турнира из-за негативной реакции УЕФА, руководства национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии и чемпионатов этих стран на его основание. Эти организации пригрозили отобрать у команд-учредителей право участвовать в национальных турнирах и соревнованиях, проводящихся под эгидой УЕФА.

Таким образом, можно утверждать, что новый турнир завершился, не успев начаться.
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