Финальная встреча команд Евро-2020 может состояться не в Лондоне

Финальный матч чемпионата Европы-2020 по футболу может пройти не в Великобритании, как ожидалось ранее, а в Венгрии. О такой возможности заявила Администрация УЕФА, решение которой обуславливается чрезмерными ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса.



Согласно информации, предоставленной изданием The Times, футбольная европейская организация выдвинула требование к правительству Великобритании отменить обязательный карантин по прибытии в Лондон для высокопоставленных лиц и госслужащих.



Вдобавок, если Лондон не обеспечит большую заполняемость футбольного стадиона «Уэмбли» болельщиками, финал также может сменить прописку.



Уточним, матч, определяющий победителя чемпионата Европы 2020 г., пройдет 11 июля текущего года.