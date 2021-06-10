Главная > Спорт

Финальная встреча команд Евро-2020 может состояться не в Лондоне

18 июня в 13:18 Спорт 0 272 Карина Мелова
1 Изображение

Финальный матч чемпионата Европы-2020 по футболу может пройти не в Великобритании, как ожидалось ранее, а в Венгрии. О такой возможности заявила Администрация УЕФА, решение которой обуславливается чрезмерными ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса.

Согласно информации, предоставленной изданием The Times, футбольная европейская организация выдвинула требование к правительству Великобритании отменить обязательный карантин по прибытии в Лондон для высокопоставленных лиц и госслужащих.

Вдобавок, если Лондон не обеспечит большую заполняемость футбольного стадиона «Уэмбли» болельщиками, финал также может сменить прописку.

Уточним, матч, определяющий победителя чемпионата Европы 2020 г., пройдет 11 июля текущего года.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Самолеты из РФ могут полететь в Турцию уже в июле

18 июня в 14:17 Туризм

ВТБ готов предложить клиентам льготные продукты сельской ипотеки

18 июня в 12:32 Ипотека

Специалисты Минобороны работают над созданием вакцины от коронавируса в виде жевачки

18 июня в 11:47 Медицина

Песков согласен с необходимостью введения обязательной вакцинации от коронавируса в некоторых регионах

17 июня в 14:11 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Илон Маск назвал условия возобновления продажи электрокаров за биткоины Иран не согласен прекратить работу над ракетной программой Отношения НАТО и РФ: хорошего мало Коронавирус отказывается покидать Россию Евросоюз и США собираются основать совет для координации экономических вопросов

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru