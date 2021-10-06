Поставившие прививку российского производства против коронавируса спортсмены будут допущены к Олимпиаде-2022

Как известно, 4–20 февраля в Пекине пройдут Олимпийские игры. Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 г. позволит участвовать в этом событии спортсменам, вакцинированным от коронавируса прививочными препаратами российского производства (ист.: ТАСС).



Так, представитель оргкомитета Олимпиады заявляет: «Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы».



Уточним, в РФ официальную регистрацию прошли 5 прививочных препаратов от Covid-19, а именно «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».



«Спутник V» еще не получил окончательного одобрения ВОЗ и медицинского регулятора ЕС из-за неурядиц, выявленных на одном из предприятий по его производству. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, ВОЗ не имеет претензий непосредственно к вакцине, однако имеет вопросы к документации. Российской стороной уже высланы недостающие бумаги.