Президент РФ готовится посетить Олимпиаду в Пекине

Министерства иностранных дел Российской Федерации и Китайской Народной Республики обсуждают подробности потенциального визита политического лидера России в Пекин с целью присутствия на Зимней Олимпиаде 2022. Такими сведениями в ходе встречи с журналистами 23 ноября поделился официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.



«У Китая и России есть традиция вместе отмечать важные события. В 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению российской стороны приехал на зимние Олимпийские игры в Сочи, – сообщил Чжао Лицзянь. – Теперь председатель КНР Си Цзиньпин пригласил своего хорошего друга, президента России Владимира Путина приехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине».



По словам представителя внешнеполитического ведомства Китая, стороны тесно сотрудничают в рассмотрении подробностей будущего визита президента РФ. Дипломат выразил надежду на новые достижения в спорте с двух сторон.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил получение Путиным приглашения посетить Олимпиаду в Пекине зимой, однако официально визит будет анонсирован только по окончании согласования всех деталей поездки.