Главная > Спорт

Путин намерен лично присутствовать на открытии Олимпийских игр в Пекине

Сегодня в 13:25 Спорт 0 166 Карина Мелова
1 Изображение

Во время переговоров с политическим лидером КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин объявил о своем намерении поприсутствовать на официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в 2022 году.

«Уважаемый друг Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине, – обратился к коллеге Путин в эфире телевизионного канала «Россия 24». – Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр».

«Не сомневаюсь, что предстоящие Игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать», – подчеркнул российский лидер.

Уточним, зимние Олимпийские игры в китайской столице будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 г. Пекин – первый город, принимающий как летние, так и зимние Игры. На приближающейся Олимпиаде планируется разыграть 109 комплектов медалей.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Германия готова вступить в конструктивный диалог с РФ

Сегодня в 15:30 Внешняя политика

Коронавирус в России сегодня

Сегодня в 14:09 Медицина

Замминистра иностранных дел РФ провел переговоры с помощником госсекретаря Соединенных Штатов

Сегодня в 12:47 Внешняя политика

В РФ разработали тест для обнаружения ковидного штамма «омикрон»

14 декабря в 15:40 Технологии
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Российское внешнеполитическое ведомство приступило к работе над распоряжениями по итогам переговоров Путина и Байдена Генеральная прокуратура призывает к узакониванию понятия «криптовалюта» Члены КПРФ инициируют отмену дистанционного электронного голосования Стоимость нефтегазовой продукции взяла курс на снижение Российские ученые определили четыре полногеномных штамма «омикрон»

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru