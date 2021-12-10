Путин намерен лично присутствовать на открытии Олимпийских игр в Пекине

Во время переговоров с политическим лидером КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин объявил о своем намерении поприсутствовать на официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в 2022 году.



«Уважаемый друг Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине, – обратился к коллеге Путин в эфире телевизионного канала «Россия 24». – Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр».



«Не сомневаюсь, что предстоящие Игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать», – подчеркнул российский лидер.



Уточним, зимние Олимпийские игры в китайской столице будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 г. Пекин – первый город, принимающий как летние, так и зимние Игры. На приближающейся Олимпиаде планируется разыграть 109 комплектов медалей.