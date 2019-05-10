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Путин: санкционные ограничения мешают полномасштабному участию России в системе международной энергобезопасности

14 мая в 10:24 Государство 0 1171 Васильева Елена
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Президент России Владимир Путин утвердил обновленную Доктрину энергетической безопасности России. Сменившая документ 2012 года доктрина опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ, состоящий из почти 20 страниц, подробно описывает угрозы энергобезопасности страны, а также основные принципы, цели и направления в обеспечении энергобезопасности.

в доктрине, в частности, сказано: «Полномасштабному участию РФ в обеспечении международной энергетической безопасности препятствуют меры ограничительного характера, введенные рядом иностранных государств в отношении РФ, в том числе в отношении нефтяной и газовой отраслей ее топливно-энергетического комплекса, а также противодействие, оказываемое рядом иностранных государств и международных организаций проектам в сфере энергетики, которые реализуются с участием РФ».
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