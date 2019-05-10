Путин: санкционные ограничения мешают полномасштабному участию России в системе международной энергобезопасности

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную Доктрину энергетической безопасности России. Сменившая документ 2012 года доктрина опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.



Документ, состоящий из почти 20 страниц, подробно описывает угрозы энергобезопасности страны, а также основные принципы, цели и направления в обеспечении энергобезопасности.



в доктрине, в частности, сказано: «Полномасштабному участию РФ в обеспечении международной энергетической безопасности препятствуют меры ограничительного характера, введенные рядом иностранных государств в отношении РФ, в том числе в отношении нефтяной и газовой отраслей ее топливно-энергетического комплекса, а также противодействие, оказываемое рядом иностранных государств и международных организаций проектам в сфере энергетики, которые реализуются с участием РФ».