|
Путин: санкционные ограничения мешают полномасштабному участию России в системе международной энергобезопасности
14 мая в 10:24 Государство 0 1171 Васильева Елена
Президент России Владимир Путин утвердил обновленную Доктрину энергетической безопасности России. Сменившая документ 2012 года доктрина опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ, состоящий из почти 20 страниц, подробно описывает угрозы энергобезопасности страны, а также основные принципы, цели и направления в обеспечении энергобезопасности.
в доктрине, в частности, сказано: «Полномасштабному участию РФ в обеспечении международной энергетической безопасности препятствуют меры ограничительного характера, введенные рядом иностранных государств в отношении РФ, в том числе в отношении нефтяной и газовой отраслей ее топливно-энергетического комплекса, а также противодействие, оказываемое рядом иностранных государств и международных организаций проектам в сфере энергетики, которые реализуются с участием РФ».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Счетная палата заявила о том, что в 2019 году реальные доходы россиян продолжат снижаться20 мая в 17:11 Экономика и бюджет
«АвтоВАЗ» отозвал 33 тысячи авто Lada Largus в России из-за проблем тормозной системы20 мая в 16:33 Общество
Внесение компании Huawei в черный список выводит американо-китайскую торговую войну на новый, опасный, уровень20 мая в 16:33 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Boeing отчаянно нуждается в возвращении в небо 737 Max: получить международное одобрение будет сложно Перерегистрацию охотничьего оружия можно будет проводить раз в 15 лет Кабмин планирует ввести льготы работодателям за сотрудников предпенсионного возраста Грозит ли российским экономически активным женщинам роботизация? При вузах планируется создать детские комнаты