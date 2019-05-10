Мутко: лимиты роста коммунальных тарифов должны соблюдаться в регионах

В регионах не должны обходить установленные лимиты роста тарифов на коммунальные услуги при помощи имеющихся в законодательстве лазеек. Об этом заявил сегодня вице-премьер Виталий Мутко в ходе всероссийского селекторного совещания с регионами.



Вице-премьер сказал: «Прошу руководителей [регионов] провести работу с населением о запланированном с 1 июля повышении платы граждан за коммунальные услуги, в среднем по стране она будет индексирована на 2,4%. Рассчитываю, что обходные маневры в ваших региональных комиссиях не будут включены, чтобы не получалось, что мы принимаем предельные индексы, а потом находим обходы – то за счет нормы потребления, то других источников».



В ноябре прошлого года премьер-министром Дмитрием Медведевым было подписано постановление об индексации коммунальных тарифов в два этапа в течение 2019 года. Данное решение было принято в связи с ростом ставки НДС с 18% до 20%. С начала текущего года тарифы были повышены на 1,7%, с 1 июля вырастут на 2,4%.