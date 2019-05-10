Медведев: проблема нехватки мест в детсадах в отдельных регионах должна быть решена

Премьер-министр России Дмитрий Медведев до конца 2020 года потребовал решить вопрос нехватки мест в детсадах регионов, где подобная проблема еще существует. В ходе состоявшегося сегодня совещания по вопросам реализации поручений президента и кабмина премьер заверил, что федеральным центром будут выделены на данные цели дополнительные средства.



Глава кабмина подчеркнул: «В настоящий момент наши обязательства перед гражданами, которые стоят в очереди в субъектах Федерации, не прекращены, мы должны эти обязательства исполнять. Сами субъекты Федерации с этим не справятся, несмотря на то, что это их полномочия. Мы такую поддержку должны будем оказать для того, чтобы эту тему раз и навсегда закрыть».



Вице-премьеру Татьяне Голиковой и Минфину было дано поручение подготовить необходимые предложения. Медведев сказал: «Мы оценим наши текущие возможности так, чтобы в этом году, в следующем году эти обязательства полностью закрыть».



Премьер высказал к регионам требование предоставлять объективную информацию о нехватке мест в детских дошкольных учреждениях, чтобы «манипуляций очередями больше не было». Медведев заявил, что данная проблема является «накопленной». Он подчеркнул: «К сожалению, и регионы себя не идеально вели, и где-то просто вводили в заблуждение».