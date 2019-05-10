Медведев дал поручение обеспечить безопасность детского отдыха

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение Министерству просвещения максимально ускорить ход работы по подготовке законопроектов, призванных обеспечить безопасность детского отдыха.



В ходе совещания по вопросу реализации президента и правительства Медведев сказал: «Эту работу безусловно нужно завершать, она затянулась и никакие концепции не объясняют, почему три года министерство над этим работало. Там, помимо самих законов, еще и есть подзаконные акты, из них вытекающие... Доделывайте все и по итогам уже окончательно примем решение о том, кто в чем виноват и кого за что поощрить».