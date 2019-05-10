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Медведев дал поручение обеспечить безопасность детского отдыха
14 мая в 15:05 Государство 1 1047 Васильева Елена
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение Министерству просвещения максимально ускорить ход работы по подготовке законопроектов, призванных обеспечить безопасность детского отдыха.
В ходе совещания по вопросу реализации президента и правительства Медведев сказал: «Эту работу безусловно нужно завершать, она затянулась и никакие концепции не объясняют, почему три года министерство над этим работало. Там, помимо самих законов, еще и есть подзаконные акты, из них вытекающие... Доделывайте все и по итогам уже окончательно примем решение о том, кто в чем виноват и кого за что поощрить».
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Каковы последствия указанных мер?
В преддверии летнего сезона эти меры придутся как нельзя кстати. К тому же с учетом постепенного сокращения количества учреждений детского отдыха и оздоровления по всей России, отдельный акцент на повышении детской безопасности приведет к росту популярности отдыха в лагерях по мнению родителей. Ведь только когда родитель совершенно уверен в том, что с его ребенком будет все в порядке на период смены, тогда-то он и отправит своего ребенка в такой лагерь. И здесь вытекает еще одна интересная вещь, существующие учреждения детского отдыха впоследствии тоже будут негласно ранжироваться с точки зрения безопасности, что сразу же покажет эффективность работы того или иного заведения!