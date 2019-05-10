При вузах планируется создать детские комнаты

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала инициативу организации детских комнат при вузах для студенток, у которых есть маленькие дети.



Сегодня, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, она сказала: «Это вообще отличная инициатива. Все, что касается развития инфраструктуры, достойно не просто поддержки, это нужно аккумулировать и собирать вместе. Мы сегодня говорим о необходимости приблизить первое рождение, чтобы оно не откладывалось на потом».



Кузнецова добавила: «А куда маме отдать ребенка, если она учится, сдает экзамены? Не у всех есть бабушки, поэтому такие форматы нужны». Она указала на пример Башкирского государственного педуниверситета, при котором в 2017 году организовали детский сад для детей студентов и преподавателей.