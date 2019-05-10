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При вузах планируется создать детские комнаты
15 мая в 17:50 Государство 1 1250 Васильева Елена
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала инициативу организации детских комнат при вузах для студенток, у которых есть маленькие дети.
Сегодня, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, она сказала: «Это вообще отличная инициатива. Все, что касается развития инфраструктуры, достойно не просто поддержки, это нужно аккумулировать и собирать вместе. Мы сегодня говорим о необходимости приблизить первое рождение, чтобы оно не откладывалось на потом».
Кузнецова добавила: «А куда маме отдать ребенка, если она учится, сдает экзамены? Не у всех есть бабушки, поэтому такие форматы нужны». Она указала на пример Башкирского государственного педуниверситета, при котором в 2017 году организовали детский сад для детей студентов и преподавателей.
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Как отразится эта идея на функционировании отечественных университетов?
Мне кажется, что идея сама по себе хороша, это правильно, что в нашем государстве мы заботимся о деторождении и думаем о мерах поддержки молодых матерей. Идея создания прототипа детского клуба при университете определенно хороша и уже есть ряд примеров зарубежных ВУЗов, имеющих такую практику. Единственный момент, который необходимо учитывать - это персональная ответственность молодых матерей, в виду того, что некоторые из них могут не посещать занятия по ряду причин, несмотря на наличие детской комнаты в ВУЗе