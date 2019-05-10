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Медведев: должны быть приняты меры для погашения долгов ЖКХ
17 мая в 10:40 Государство 0 641 Васильева Елена
Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на необходимость погашения задолженностей региональных предприятий ЖКХ.
Открывая заседание кабмина, премьер сказал: «Еще одна важная тема – это задолженность предприятий ЖКХ и энергетики за потребляемые ресурсы. По данным регионов, она снизилась на 6%, составила 213 млрд рублей».
Поскольку суммы, по словам главы кабмина, достаточно значительные, он заявил о необходимости принятия дополнительных мер по их погашению. Медведев заключил: «Нужно заключать и прямые договоры между жильцами и ресурсоснабжающими организациями, исключать недобросовестных управляющих из цепочек расчетов, ну и некоторые другие меры принимать».
Он также подчеркнул и необходимость проанализировать, по каким причинам сформировались долги предприятий за энергоресурсы.
Пресс-служба кабмина заявила: «Обращено внимание на необходимость проанализировать формирование задолженности и принять меры по ее погашению, предусмотрев в бюджетах средства на возмещение затрат».
Медведев сказал: «Суммы по-прежнему внушительные. Поэтому прошу принять меры по погашению задолженности. Дополнительные меры, потому что они и так есть, предпринимаются определенные усилия».
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