Медведев: система охраны здоровья пожилых людей должна быть усовершенствована

Порядка 100 миллиардов рублей будет выделено для реализации федерального проекта «Старшее поколение». Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



Премьер подчеркнул необходимость создания современной системы охраны здоровья для пожилых людей, заявив также о неудовлетворительном состоянии домов престарелых в России.