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Медведев: система охраны здоровья пожилых людей должна быть усовершенствована
17 мая в 17:02 Государство 0 710 Васильева Елена
Порядка 100 миллиардов рублей будет выделено для реализации федерального проекта «Старшее поколение». Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Премьер подчеркнул необходимость создания современной системы охраны здоровья для пожилых людей, заявив также о неудовлетворительном состоянии домов престарелых в России.
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