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В НПФ Сбербанка нашли способ дополнительного заработка
24 мая в 15:42 Государство 0 196 Иван Тихонов
В рамках выступления на IX Российском пенсионном конгрессе генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий заявил о возможности дополнительного извлечения прибыли для участников рынка. Речь идет о введении вознаграждения за управление добровольными отчислениями россиян (management fee). На сегодняшний день фонды получают вознаграждение только за управление обязательными отчислениями.
Г-н Зарецкий подчеркнул, что у негосударственных фондов «должно быть больше возможностей извлекать прибыль», пишут Банки.ру. Вдобавок к получению management fee по добровольным отчислениям, в НПФ Сбербанка предлагают повысить налоговый вычет со 120 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Это поможет поддерживать интерес россиян к пенсионным программам на фоне снижения доходности (-4.9% в 2018 году).
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