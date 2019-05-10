В Госдуму внесен проект закона о выплате компенсаций родителям, чьи дети не получили места в яслях

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла предложения о выплатах компенсаций родителям, чьи дети в возрасте до трех лет не получили места в государственных яслях и детсадах. Соответствующий законопроект был размещен сегодня в электронной базе данных ГД.



В тексте документа сказано: «Родителям (законным представителям) детей в возрасте от полутора до трех лет, поставленных на учет, но не получивших место в дошкольной образовательной организации по причине отсутствия такого места, осуществляется компенсационная выплата в размере прожиточного минимума для детей в целом по РФ».



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что местами в детских дошкольных учреждениях обеспечены только 83,58% российских детей, то есть более 214 тысяч детей остаются без места в детсадах. Родители таких детей вынуждены присматривать за ребенком «в ущерб улучшению благосостояния семьи».



В финансово-экономическом обосновании приведена примерная оценка необходимых для реализации законопроекта средств – до 1,3 триллиона рублей. Плетнева пояснила: «Около 60% лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком по достижении им полутора лет, выходят на работу. Таким образом, примерная численность получателей пособия, на которых будут распространяться нормы указанного проекта федерального закона, составит около 128428 человек от полутора до трех лет».